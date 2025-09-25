Large Family Meal
$0
Required*
Please select 2
Select...
Required*
Please select 2
Select...
Required*
Please select 1 to 2
Select...
Required*
Please select 1
Select...
Required*
Please select 1
Select...
Required*
Please select 1 to 8
Select...
Required*
Please select 1 to 2
Select...
Required*
Please select 1
Select...
1
2 Large order of Fevy's Fried Chicken with 8 sauce options, 4 order of Mac & Cheese, 2 order or Coleslaw , 2 order of Kimchi or Chicken Fried Rice, 2 order of Classic or Sweet Potato Fries, 1 Garden Salad and two 2-Liter Soda.